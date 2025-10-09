Simone Biles reúne a más de diez mil niñas y jóvenes en evento de gimnasia en Buenos Aires

La campeona olímpica compartió su experiencia y dejó un mensaje de superación a las nuevas generaciones, en un evento que combinó exhibiciones, emoción y una calurosa bienvenida por parte del público argentino.

El furor que generó la visita de la múltiple campeona olímpica obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a trasladar el evento al estadio principal del complejo Parque Roca, donde los allí presentes -en su mayoría estudiantes de gimnasia y atletas de clubes de todo el país- colmaron las tribunas con banderas y carteles.

Antes de la llegada de Biles, jóvenes talentos locales realizaron exhibiciones en suelo, salto, paralelas y viga. Algunas integrantes de la Selección Argentina participaron con rutinas.

La entrada de Biles, anunciada por el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, desató la euforia del público que cantó su nombre y le pidió que participara en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Jamás viví algo así”, dijo la gimnasta más premiada de la historia, con once medallas olímpicas y veintitrés oros en campeonatos mundiales.

El alcalde le entregó “la llave del Parque Olímpico” y le regaló las camisetas de la Selección Argentina y la de la Confederación Argentina de Gimnasia.

Durante la clínica, Biles y su entrenador, Laurent Landi, lideraron el calentamiento general, luego dividieron a las participantes en grupos para trabajar en suelo y barras.

La campeona mundial se acercó a las niñas para alentarlas personalmente. “Good job”, les dijo.

Al finalizar, les dejó un mensaje motivador: “Si siguen trabajando así, veo mucho futuro. Lo van a lograr. Les pido que se diviertan y que nunca se rindan. Disfruten el camino”.

El evento fue organizado por la Secretaría de Deportes de la Ciudad, la Federación Metropolitana y la Confederación Argentina de Gimnasia.

En su paso por la ciudad, Biles también brindó una charla titulada “El Poder de Creer”, en la que destacó la importancia de la salud mental.

Si bien confirmó que asistirá a los juegos de Los Ángeles 2028, Biles aclaró que aún no sabe si lo hará como competidora o será espectadora.

Durante su visita, la afamada gimnasta recorrió sitios emblemáticos de Buenos Aires como el Obelisco, Caminito, Plaza de Mayo y Puerto Madero.