Cat Ferguson: "El apoyo del equipo fue clave para ganar"

“Una ciclista puede tener buenas piernas, pero sin un equipo detrás ganar es muy difícil. Este triunfo es de todas nosotras”, afirmó Ferguson, quien reconoció la labor de sus compañeras del Movistar, entre ellas la también británica Claire Steels, la burgalesa Sara Martín o la colombiana Paula Patiño, que también brillaron en diversos tramos de la carrera andaluza.

Cat Ferguson, de 19 años y cuádruple campeona del mundo júnior tanto en pista como en carretera, destacó la importancia de este triunfo, pues está "en la recta final de una temporada" en la que ha "debutado como sénior y en las filas de un grupo deportivo con prestigio como es el Movistar”.

Entre sus resultados más sobresalientes este año figuran la victoria en la Clásica Femenina Navarra y en una etapa del Tour de Gran Bretaña, además del segundo puesto en la general final de la ronda británica.

La corredora del Movistar Team también fue segunda en el Gran Premio de Stuttgart y Región de Alemania, y tercera en el prestigioso Trofeo Alfredo Binda, en Italia, y con su victoria de este sábado en la 'IV Vuelta Ciclista a Andalucía/Ruta del Sol Elite Women' suma su sexto podio del año y su tercer triunfo individual en el calendario.

