Lowry, tras despedirse el Abierto de España: "Gracias a los aficionados, sentí su cariño"

Lowry llegó a Madrid como una de las grandes figuras del torneo organizado por el DP World Tour después de ser uno de los baluartes del equipo europeo que ganó a Estados Unidos la reciente Copa Ryder en Nueva York, al ser quien sumó el medio punto que al menos retenía la copa para el Viejo Continente.

"Me sentí mal por no pasar el corte, pero lo di todo tras un comienzo lento. Fue un placer pasar un par de días con 'Rahmbo' y Ángel en su Abierto Nacional. Los Abiertos Nacionales son los mejores y esta semana en Madrid no decepcionaron", dijo el golfista irlandés en su cuenta de X en alusión a las dos rondas que compartió con Jon Rahm y Ángel Hidalgo.

El ganador del Abierto Británico de 2019, de 38 años, concluyó la segunda jornada con un golpe sobre el par, por lo que no pasó la criba de mitad del torneo.

En su despedida, tuvo palabras de elogio para el comportamiento del público que asistió al torneo: "Gracias a todos los aficionados que vinieron a apoyar. Sentí el cariño esta semana".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy