Noruega y Francia se dan cita en unos inesperados cuartos de final

El fútbol es ese deporte en el que no necesariamente el mejor siempre gana, y la presencia de estos dos combinados en los cuartos de final es una buena muestra de ello.

Noruega pasó de ronda tras vencer en octavos a una selección paraguaya que fue mejor durante todo el encuentro, pero la fortuna y la actuación estelar del portero noruego de 17 años Einar Fauskanger (FK Haugesund) provocaron que el partido se fuera a la prórroga, donde las fuerzas siempre se igualan independientemente de lo acaecido durante los 90 minutos.

El camino de Noruega hasta estos cuartos de final no fue sencillo, ya que también superó la fase de grupos por los pelos, con dos empates y una sola victoria que le permitieron clasificarse como segunda de un Grupo F que fue de los más flojos del torneo en cuanto a nivel.

Al combinado nórdico, entrenado por Bjorn Johansen, le cuesta mucho generar ocasiones de peligro, contando únicamente con 3 goles a favor en 4 partidos.

Su punto fuerte es la defensa, ya que solo han concedido un tanto en todo el torneo, en el último partido de fase de grupos ante una eliminada Arabia Saudí.

Los noruegos no han contado con un jugador especialmente diferencial, más allá de las buenas actuaciones de su guardameta y de presentar un bloque defensivo muy bien estructurado en el que Rasmus Holten (SK Brann) es el líder.

La selección francesa, por su parte, se clasificó a cuartos de final de manera casi inexplicable, con un gol de penalti de Lucas Michal en el minuto 123 ante Japón.

La selección nipona arrolló a los jugadores dirigidos por Bernard Diomede, contando con un total de 21 tiros durante el partido, pero la falta de puntería les negó un gol que merecieron desde el primer minuto hasta el último.

Francia ha dejado muchas dudas en todos sus encuentros disputados, viéndose superados por Estados Unidos y Sudáfrica en fase de grupos -pese a terminar ganando- y ni siquiera convenciendo en su victoria por 6-0 ante la amateur Nueva Caledonia.

‘Les Bleues’ se han mostrado muy débiles en defensa, con errores de bulto especialmente en la salida de balón, lo que lleva a asegurar que han conseguido llegar hasta aquí más por demérito de sus rivales que por mérito propio.

Lucas Michal es el jugador a destacar de esta selección, segundo clasificado en la tabla de máximos artilleros del torneo con 4 goles, empatado con el argentino Alejo Sarco.

El jugador del AS Mónaco ha demostrado un gran nivel, pero sus compañeros no le han acompañado.

Ahora, Francia tiene la oportunidad perfecta de pasar contra todo pronóstico a semifinales, ya que se enfrentan a una selección noruega que ha dejado iguales o peores sensaciones durante la competición.

El duelo entre Noruega y Francia tendrá lugar este domingo en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso a las 20.00 hora local (23.00 GMT) y su rival en semifinales será el vencedor del encuentro entre Estados Unidos y Marruecos.

Noruega: Einar Fauskanger (gk.), Luca Hoyland, Hakon Rosten, Ramus Holten, Vetle Auklend, Sondre Granaas, Kasper Saetherbo, Ola Visted, Bork Bang-Kittilse, Gustav Nyheim, Markus Haaland.

Francia: Lisandru Olmeta (gk.), Gady-Pierre Beyuku, Justin Bourgault, Steven Baseya, Elyaz Zidane, Ilane Toure, Noham Kamara, Mayssam Benama, Lucas Michal, Saimon Bouabre, Djylian Nguessan.

-Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia y Herzegovina).