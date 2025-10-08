Fútbol de salón: El retorno al grupo de oro

Los clubes Cerro Corá de Lambaré e Independiente de Barrio Obrero son finalistas del torneo de la Divisional A de fútbol de salón y retornarán a la División Oro, la principal categoría del metropolitano de salonismo. La noche del jueves se enfrentarán por el cetro del certamen.