Fútbol de salón: El retorno al grupo de oro

Los otros dos equipos que arribaron al cuadrangular decisivo del salonismo en la “A”, son Cerrito y VHP.
* Última fecha. Los flamantes ascendidos, Cerro Corá e Inde, jugarán este jueves por la tercera fecha del cuadrangular final del certamen, a las 21:30, en el Fomento de Barrio Obrero.
Los lambareños vienen de ganarle a Cerrito por 3 goles contra 1, mientras los de Barrio Obrero golearon a VHP 8 a 3, para dirimir el cetro de la “A”.
En el choque preliminar se trenzarán por el honor VHP vs. Cerrito, a partir de las 20:15.
* Puntuaciones: Independiente 4 puntos, Cerro Corá 4 (ascendidos), VHP 0, Cerrito 0.
El campeón de la Divisional Oro es 29 de Setiembre, que obtuvo su segundo laurel dorado, mientras el descendido es el Atlético Occidental de Benjamín Aceval.