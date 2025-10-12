A fondo con Chicha Cristaldo: “Un sueño hecho realidad”

La compatriota dio el salto al viejo continente al fichar por el Valkyries Normandie Rugby Clubs de la segunda división del rugby de Francia.

Sobre su paso comentó: “Es increíble estar aquí, este sueño lo vengo persiguiendo hace más de tres años ya, a mi parecía imposible conseguir algo así, como tengo una hija era muy chica para dejarla e ir. Entonces lo olvidé, pero hace tiempo volví a retomar y la ventaja que tuve fue que cuando iba a la selección me salían bien las cosas en los torneos”, comenzó diciendo.

“Si no me salía lo de ir a Europa estaba para dejar el rugby, pero la verdad este deporte es muy adictivo para mí que es difícil dejarlo y creo que si sigo jugando estaré hasta los 40 o 45 años, porque la edad son solo números depende de vos, con el cuidado que tengas para continuar”, continuó.

La vidriera de las Yacaré: “La selección fue un gran paso para mí, pero aquí tuve algo de desventaja porque en Paraguay jugamos el seven y aquí el tradicional 15 y es una gran diferencia por lo que estoy comenzando de cero”

Dedicatoria especial: “Esto le dedico a mi padre que ya no está, lastimosamente no puede ver que estoy cumpliendo su sueño y mi sueño, por más que sabemos que en el rugby no se apuesta tanto, pero él siempre tuvo ese pensamiento que algo bueno iba a sacar de esto”.

Sobre su estancia reciente dijo: “El trato que me tienen acá es maravilloso incluso tratan de hablar en español para sentirme más cómoda”. “Gracias por brindar el apoyo, esto es buenísimo de promover el deporte y en particular el rugby”, finalizó.