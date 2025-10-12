Baloncesto: Panteras del 3x3

La selección paraguaya femenina 3x3 se consagró campeona del VIII Torneo Internacional de Basquete 3x3 disputado en Capivari de Baixo, Brasil, demostrando la garra guaraní de las chicas en cuanto deporte practican en nuestra tierra.

Paola Ferrari (capitana), Marta Peralta, Paloma Niz y Ximena Ibarra fueron categóricas en los tres triunfos en el Estado de Santa Catarina, al mando del profesor Ariel Rearte.

En primer lugar, las panteras le ganaron 21-11 al Ajab Jaraguá do Sul, para luego vencer a Amab Mafra por 21-4, ambos tríos catarinenses. En la final nuevamente derrotaron a Ajab, esta vez por 21-4, para celebrar el título en la primera incursión paraguaya.

Del evento participaron 5 clubes y nuestras panteras no se amilanaron ante las escuadras locales que contaban con el apoyo de su público, demostrando que hay madera para esta disciplina.

Como antecedente vive en nuestras retinas los II Panamericanos Junior ASU25, en el coqueto coliseo del Parque Olímpico, cuando nuestro team 3x3 femenino saboreo la presea de bronce.

Si bien las cuatro componentes del Team Paraguay fueron juniors, quedó patente la garra de las paraguayas en cuanto terreno deportivo pisan, venciendo a Brasil 16-15 en tiempo extra y gritando al continente que esta modalidad de FIBA puede darnos buenos réditos.

* Una más para Paola. La laureada capitana de la selección sigue vigente y disfrutando cada partido.

“Nos sentimos muy felices de esta primera participación y ganando el cetro. Nos ayuda a seguir trabajando y soñando en grande”, dijo Pao sobre esta nueva conquista.

“Paraguay quiere crecer en esta modalidad y empezamos este proceso para impulsar el 3x3 en nuestro país, participando en torneos internacionales”, concluyó.