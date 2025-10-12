Adam Yates logra en Oropa la victoria número 94 del UAE Team Emirates en 2025

Además de agregar otro título el equipo del esloveno Tadej Pogacar, Adam Yates selló su trigésima segunda victoria como profesional y la tercera de este año.

El ciclista de Bury, de 33 años, se impuso en la subida final hasta el santuario de Oropa frente al joven francés Mathys Rondel (Tudor), al aventajó en 11 segundos tras depegarse en el tramo final.

Completó el podio a 25 segundos el australiano Jay Vine, compañero de equipo de Yates. Después acabaron el italiano Christian Scaroni, a 32, y el guatemalteco Sergio Chumil, de 25 años, del equipo Burgos Burpellet BH y que firmó la quinta plaza a 33 de Yates.

El mexicano Isaac del Toro, del UAE Emirates, finalmente optó por no correr esta carrera como tenía programado por el esfuerzo de la víspera en Il Lombardía.

