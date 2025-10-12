David Valero se despide de la Copa del Mundo de Cross Country tras una década

Granada, 12 oct (EFE).- El español David Valero, bronce en bicicleta de montaña (BTT) en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha anunciado que este domingo disputará en Canadá su última carrera de la Copa del Mundo de Cross Country (campo a través), disciplina de la que se despide tras una década, aunque no se retira aún del ciclismo profesional.