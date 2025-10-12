Golf: El inglés Marco Penge se corona en Madrid

Penge, de 27 años, obtuvo como premio extra por su victoria en el Club de Campo Villa de Madrid una plaza para el Masters de Augusta y el Abierto Británico del próximo año, una recompensa que nunca había otorgado el Abierto de España.

Después de las de China y Dinamarca, es la tercera victoria del inglés este curso en el DP World Tour, en el que se estrenó el pasado año, algo que han logrado muy pocos jugadores en los últimos años y que le sitúa desde este lunes como número dos del ránking del circuito europeo solo superado por el norirlandés Rory McIlroy.

Jon Rahm, que fue el más brillante de la última ronda, con -6 sobre el par del campo, David Puig y Ángel Ayora fueron los mejores españoles, los tres en el top diez al haber firmado una tarjeta final de -10, a cinco golpes de la cabeza.

Lo que se preveía como una jornada de trámite para Penge por su holgura en la tabla pasó a una ronda de emoción creciente, como ocurrió en 2024 cuando Ángel Hidalgo doblegó a Rahm en el desempate.

Penge, líder desde el viernes, comenzó el último recorrido con un colchón de cuatro golpes sobre sus perseguidores y cinco sobre Brown, renta suficiente para afrontar con sosiego la ronda.

Pero el aspirante se obcecó en tratar de dar la campanada y reeditar el éxito de Andrew Johnston, el último inglés en ganar en 2016 el torneo, entonces en el campo gaditano de Valderrama.

Brown se aproximó a su objetivo en los primeros cinco hoyos, cuando salió de forma fulgurante aupado por un ‘birdie’ y ‘eagle’ gracias a dos estupendos ‘putts’. A ello se unió el ‘bogey’ de Penge nada más arrancar, con lo que la diferencia se estrechó al mínimo (-15 frente a -14) . El doble ‘bogey’ de Brown en el quinto tramo después de que su bola de salida se le fuera a los pinos devolvió la calma a Penge, pero solo temporalmente, y también con el suizo Joel Girrbach al acecho, quien llegó a empatar como líder provisional.

A Brown, de 31 años y 17 en el ránking europeo, se le complicaron las cosas cuando tuvo que ser asistido por los fisioterapeutas en el hoyo 14 debido a una lesión en el cuello que le obligó a tenderse sobre el césped.

En el último hoyo, el perseguidor igualó al líder con un ‘birdie’ y se lo volvieron a jugar a una carta, en la que a Penge le salió cara después de una sesión gris en la que acabó con un golpe por encima del par. “Estoy muy feliz de ganar un torneo tan histórico como el de Madrid. Es increíble ganar tres veces en el DP World Toru este año. Me ha hecho confiar en mí y en mi talento. La de hoy es mi mejor victoria, sin duda. Volveré el año que viene. Me gusta la ciudad, el ambiente y la comida es la mejor del año”, afirmó Penge en la entrega de trofeos.

De una tacada, el golfista inglés estrena su palmarés en el Abierto de España, suma un botín de medio millón de euros por ganar en Madrid y sus billetes para Augusta y el Abierto Británico y, de propina, se garantiza la tarjeta para el PGA Tour (el circuito estadounidense) en 2026.

Después de despedirse del triunfo en la tercera ronda, Rahm recuperó en parte la sonrisa y fue el mejor de la jornada junto con el finlandés Oliver Lindell, con 65 golpes, seis bajo el par. Eso le permitió quedar en el top diez, junto con los jóvenes David Puig y Ángel Ayora, aunque con el regusto de no haber logrado ningún título individual en esta temporada.

Por detrás del primer trío de españoles, quedaron Luis Masaveu y Nacho Elvira (-4); Sergio García (-3) ; Josele Ballester, Rafa Cabrera Bello e Iván Cantero (0) y Antonio del Rey (1). EFE