Mark Sánchez, ex de los Jets, es dado de alta para ser fichado en una cárcel de Indiana

"Ahora mismo estoy concentrado en mi recuperación. Solo quiero agradecer a los socorristas, al hospital y a la Dra. Lindsey Mossler. Me salvó la vida. Disculpen no poder responder a todas sus preguntas", dijo el ex quarterback y actual analista de Fox Sports a su salida de la prisión después de que le tomaron la fotografía policial.

El pasado 5 de octubre, en una disputa por un lugar de estacionamiento, Sánchez, que según el departamento de Policía local olía a alcohol, agredió a un chofer repartidor de 69 años a las afueras de un bar, quien se defendió con gas pimienta, pero al no poder detener al exjugador sacó un cuchillo con el que le infringió varias heridas por las que fue hospitalizado.

Mark, de 38 años, se encontraba en Indianápolis como parte del equipo de transmisión del partido entre Colts y Raiders.

Luego de ser atendido de sus lesiones, Sánchez fue arrestado bajo los cargos de agresión grave y múltiples delitos menores por los que puede enfrentar una pena de entre uno y seis años de prisión.

Además de este proceso, el exmariscal de campo también enfrenta una demanda de Perry Tole, el conductor al que agredió, por "desfiguración permanente grave, pérdida de funciones, otras lesiones físicas, angustia emocional y otros daños".

Este domingo Sánchez fue dado de alta, tras lo cual la Policía lo trasladó a la cárcel del condado de Marion, donde fue fichado y dejado en libertad, aunque deberá asistir a la audiencia programada para el próximo 5 de noviembre, que será previa al juicio que enfrentará.

Mark Sánchez jugó 10 años en la NFL a la que llegó seleccionado en la primera ronda del Draft 2009 por New York Jets, equipo con el que estuvo hasta el 2013.

Su carrera la continuó con Philadelphia Eagles en 2014 y 2015, en 2016 pasó a Dallas Cowboys, un año después firmó con Chicago Bears; se retiró al final de la temporada 2018 con Washington.

Su primer trabajo como analista fue en la cadena ABC en 2019, trabajó para ESPN en 2020. Es comentarista de Fox Sports desde el 2021.