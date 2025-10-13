El kazajo Vinokurov renueva dos temporadas con el Astana

El ciclista, de 23 años, acabó recientemente en la cuarta posición del Tour de Langkawi, en Malasia, de la categoría UCI2Pro, donde también se clasificó como el mejor corredor asiático, y el pasado julio ganó la clasificación de la montaña en la Vuelta a Austria.

Nicolas Vinokurov se mostró contento y agradecido a la formación por la que ha renovado su contrato y señaló, en declaraciones distribuidas por el XSD Astana, que en la temporada que ahora acaba "ha dado un gran paso adelante, y los resultados le motivan a seguir trabajando duro".

"En mis dos próximas temporadas, mi objetivo es empezar a ganar carreras. Creo en mí mismo y en mis cualidades, y tengo confianza en que pueda conseguir victorias a nivel profesional", dijo el ciclista.

Su padre y manager del XDS Astana, el exciclista Alexander Vinokurov, señaló en el mismo comunicado que Nicolas "sin duda, ha realizado grandes progresos en esta temporada. Ha ganado confianza y una valiosa experiencia, que le ha ayudado ya a conseguir resultados significativos". Sin embargo, consideró que todavía le queda trabajo por realizar y que las dos próximas temporadas serán "cruciales".

