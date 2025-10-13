Los Tennessee Titanes despiden al entrenador Brian Callahan

"Tras largas conversaciones con nuestro propietario y gerente general, nos reunimos con Brian Callahan esta mañana para comunicarle que vamos a cambiar de entrenador principal", afirmó Chad Brinker, presidente de operaciones de los Titans en un comunicado.

Callahan, de 41 años, estaba en su segunda campaña al frente de los Titans.

El año pasado terminó con 3 victorias y 14 derrotas en el último lugar de la división Sur de la Conferencia Americana, misma posición que el equipo ocupa hasta la semana seis de esta temporada.

"Estas decisiones nunca son fáciles y se complican más cuando involucran a personas de gran carácter. Agradecemos la inversión de Brian en los Titans y la comunidad de Tennessee durante su etapa como entrenador principal. Le agradecemos a él y a su familia por ser embajadores ejemplares del equipo", subrayó Brinker.

Callahan termina su primera experiencia como entrenador en jefe con un récord de 4 triunfos y 19 derrotas.

En la salida del entrenador influyeron las declaraciones de Jeffery Simmons, capitán del equipo, y del quarterback Cam Ward, luego de la derrota del domingo anterior ante Las Vegas Raiders.

Simmons y Ward coincidieron en que la semana previa al partido fue una de las peores en lo que a prácticas se refiere.

"En esta liga hay que aprender a acumular victorias. Para mantener ese impulso se empieza en los entrenamientos y siendo sincero, esta fue una de nuestras peores semanas de entrenamientos", dijo Simmons.

"Jeffery no miente. Salimos planos y así jugamos", reconoció Ward.

Callahan tuvo su primera experiencia como entrenador como asistente ofensivo de Denver Broncos en 2010, con los que fue parte del equipo campeón en el Super Bowl 50.

Brian Callahan se convirtió en el primer entrenador en jefe despedido en esta temporada.