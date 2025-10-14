Fisicoculturismo: Paraguayos brillan en el podio panamericano con varias preseas

Un total de cinco medallas –una de oro, tres de plata y una de bronce– cosecharon nuestros atletas en el certamen que reunió a los mejores exponentes del culturismo del continente.

El mejor desempeño fue de Paz Mosqueira que logró alzarse la medalla de oro en la categoría Women’s Wellness Jr.

Mientras que las preseas de plata fueron de Mathias Olmedo, en Muscular Men’s Physique, y Sonia Romero, que se adjudicó dos en distintas categorías Women’s Bikini Mr. 35-39 años) y (Women’s Bikini Sr. up to 164 cm).

Finalmente, el bronce quedó para Liz Villalba, en Women’s Bikini Sr. up to 162 cm), y también se ubicó quinta en Fit Pairs. Angel Moreno fue quinto en Fit Pairs y sexto en Men’s Physique Sr. over 173 cm.