Las boxeadoras Amanda Serrano y Erika Cruz volverán a pelear el próximo 3 de enero

"Dos guerreras. Una historia inconclusa", escribió este martes la promotora Most Valuable Promotions (MVC) en redes sociales para anunciar que Serrano regresará al ring en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

En 2023, Serrano y Cruz se enfrentaron en una pelea en el Madison Square Garden en la que hubo casi dos mil golpes. La puertorriqueña se impuso por decisión unánime y se convirtió en campeona indiscutible de su división.

Ahora, Serrano regresa a su hogar en San Juan para defender sus títulos pluma de la AMB y la OMB en una pelea pactada bajo las reglas del boxeo masculino: 10 asaltos de 3 minutos cada uno.

Según MVC, Cruz llega a la pelea en busca de "venganza, redención y un legado... lista para reescribir la historia".

El último combate que libró Serrano en Puerto Rico fue en marzo de 2021.