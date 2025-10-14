Patinaje artístico: Desafío mundialista en China

Las jóvenes Diana Ramos y Paloma García serán las representantes paraguayas en la modalidad Solo Dance Junior, ambas atletas llegan al certamen tras una intensa temporada de preparación y competencia, en la que consolidaron su estilo, técnica y expresión artística sobre ruedas.

Su clasificación al Mundial refleja el crecimiento sostenido del patinaje artístico juvenil paraguayo y el compromiso con el alto rendimiento deportivo.

En la división de Solo Dance Senior, las talentosas Erika Alarcón y Laila Ozuna vestirán los colores de Paraguay en la cita mundialista.

Con una trayectoria sólida y experiencia en torneos internacionales, las patinadoras buscarán posicionarse entre las mejores del planeta, destacando por su elegancia, ritmo y precisión coreográfica.

En cuanto a la categoría Modalidad Libre Senior, los experimentados Daniela Omella y Víctor López completan la delegación paraguaya que competirá en el Mundial de Beijing.

Ambos llegan con una destacada trayectoria en campeonatos continentales y buscarán plasmar en la pista todo su talento, control técnico y capacidad interpretativa. Su participación reafirma el alto nivel del patinaje artístico paraguayo, que sigue sumando presencia y prestigio en los principales escenarios del mundo.

Paraguay cuenta con una gran camada de excelentes atletas que también serán anfitriones en el Mundial que se realizará en nuestro país en octubre del próximo año, que será una de las actividades más grandes que albergará nuestro país.