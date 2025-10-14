Patriots, Steelers y Buccaneers consolidan su poderío en la semana seis de la NFL

La llegada a los Pats de Mike Vrabel, tres veces campeón como jugador junto a las leyendas Tom Brady y Bill Belichick, como entrenador en jefe en este 2025 revolucionó a un equipo que busca acabar con una sequía de tres años sin 'playoffs'.

Vrabel, de 50 años, tiene a New England en la cima de la división Este de la Conferencia Americana (AFC) por encima de los Buffalo Bills, favoritos para llegar al Super Bowl LIX, a los que venció en la semana cinco.

El domingo, los Patriots consiguieron su tercer triunfo consecutivo de la campaña al vencer 25-19 a los New Orleans Saints con una gran actuación de Drake Maye en los controles, un chico de 23 años seleccionado en la primera ronda del Draft 2024.

Mike Vrabel ha potenciado las habilidades de Maye, quien es el quinto 'quarterback' con más yardas por envío, con 1.522, y el segundo con mejor efectividad en pases, con 73.2 por ciento; además, suma 10 pases de anotación por sólo dos intercepciones.

Después de seis partidos Vrabel y Drake Maye han reavivado la pasión de las primeras dos décadas del siglo entre los aficionados que disfrutaron con las hazañas de Tom Brady, aunque aún hay un largo camino por recorrer.

Otro equipo que representaba una incógnita para esta campaña son los Steelers.

La veteranía de Aaron Rodgers y su desastroso paso por los Jets no auguraban buenos resultados, pero el entrenador en jefe Mike Tomlin ha demostrado lo acertado de contratar al veterano de 41 años.

Pittsburgh marcha primero en el Norte de la AFC con cuatro triunfos y una derrota, adelante de los favoritos Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals.

El pasado domingo derrotaron sin problemas por 23-9 a Cleveland Browns en su tercera victoria consecutiva con una actuación destacada de Rodgers, quien en la campaña suma 10 envíos de 'touchdown' por tres intercepciones.

Tras seis semanas en este 2025 la tendencia indica que Tomlin mantendrá su marca de no tener una temporada perdedora al frente de los Steelers desde que reemplazó al 'coach' Bill Cowher en 2007, aunque el verdadero reto es llevar al equipo a ganar un séptimo Super Bowl.

Mike Tomlin ha llevado a Pittsburgh al partido por el título en dos ocasiones. En la edición XLIII venció a los Cardinals y en la XLV, cayó ante los Packers de Aaron Rodgers, su actual mariscal de campo.

Los Tampa Bay Buccaneers también han dejado la etiqueta de sorpresa para situarse como potencia de la Conferencia Nacional, en la que son el número uno en la división Sur con marca de 5-1.

Todd Bowles encontró en Baker Mayfield el 'quarterback' ideal para ejecutar con alta precisión su ofensiva, una de las más productivas de la liga.

A sus 30 años, Mayfield va en camino de tener una de las mejores campañas en sus ocho años de carrera. Suma 1.539 yardas por pase, 12 anotaciones y sólo una intercepción, a pesar de que no ha contado con Mike Evans y Chris Godwin, sus receptores estelares, lesionados.

Tod Bowles era entrenador asistente de Bruce Arians en el triunfo de los Bucs en el Super Bowl LV del 2021, que ganaron bajo el liderazgo de Tom Brady; ahora el 'coach' de 61 años busca su oportunidad de dar a Tampa Bay su tercer trofeo Lombardi en la historia, confiado en la efectividad de Baker Mayfield.