FIG mantiene que exclusión gimnastas israelíes por Indonesia está fuera de su competencia

Un día después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazara las dos peticiones de medidas urgentes solicitadas contra la decisión de Indonesia por parte de la Federación de Gimnasia de Israel, la FIG reconoció el fallo del TAS y subrayó que "es políticamente neutral y actúa estrictamente dentro del marco de sus Estatutos y Reglamentos".

En un comunicado, el organismo mantuvo que "ha subrayado consistentemente que no tiene autoridad sobre la emisión de visas de entrada en Indonesia" y que "la decisión de las autoridades nacionales indonesias de negar el visado a individuos israelíes queda completamente fuera de su competencia y control".

"La FIG aprovecha esta oportunidad para subrayar que, como federación internacional de deportes que rige la gimnasia en todo el mundo, es políticamente neutral y actúa estrictamente dentro del marco de sus Estatutos y Reglamentos, así como de acuerdo con los principios de neutralidad y no discriminación que sustentan el Movimiento Olímpico", añadió.

También reafirmó "su compromiso inquebrantable para garantizar que todas las competiciones de la FIG sigan siendo accesibles para todos los gimnastas elegibles de acuerdo con sus reglas y regulaciones, independientemente de su nacionalidad o atributos personales".

Después del anuncio del ejecutivo de Indonesia el pasado día 10, la federación israelí recurrió al TAS al entender que los Estatutos de la FIG exigen que su Comité Ejecutivo tome una decisión en caso de que no se concedan visas de entrada a todas las delegaciones participantes.

La ausencia de una decisión constituye, para Israel, una negación de justicia y una discriminación contra una asociación miembro.

El ministerio indonesio Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Asuntos Penitenciarios aseguró que el veto a los gimnastas israelíes se alinea con los principios básicos de la política exterior de Indonesia, que enfatiza constantemente la ausencia de relaciones diplomáticas o cualquier tipo de contacto con Israel hasta que este país reconozca la independencia y la plena soberanía del Estado de Palestina.