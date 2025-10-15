Futsal FIFA: Compromisos albirrojos

Mientras en la rama varonil siguen los aprestos para la Liga Evolución de Futsal Zona Sur, que se celebrará en nuestro país desde el 22 de octubre próximo, las selección femenina mira de cerca la Libertadores Futsal Femenina 2025, que será del 1 al 8 de noviembre próximos.

El torneo masculino que enfrenta a selecciones Absolutas y Sub 20 será del 22 al 26 de este mes, en el Complejo SUMA de la Conmebol, en Luque. El certamen de las féminas tendrá el mismo escenario.

Escurra, campeón de Honor

El club Coronel Escurra se impuso en tiempo extra en la final única a su par de Santaní, para consagrarse campeón del torneo de la División de Honor.

Ambos quintetos ascendieron y disputarán la Liga Premium 2026.