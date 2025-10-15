Las Guerreras con un ojo puesto en la clasificación y otro en el futuro

Para ello, el seleccionador español Ambros Martín no ha dudado en convocar para el encuentro con el conjunto heleno en Puerto Sagunto, así como para el del próximo domingo (17:00) con Israel en Bratislava a jóvenes como la guardameta del Super Amara Bera Bera Lucía Prades.

"Es una jugadora que ha dado un salto de nivel altísimo prácticamente de un año para otro, además es una jugadora que quiere crecer, que quiere mejorar, que quiere llegar a lo más alto y creemos que tiene cualidades para ello", señaló Martín en declaraciones a la Agencia EFE.

Pero Prades, que ya debutó con el equipo nacional en los amistosos disputados el pasado mes de septiembre en Eslovaquia, no será la única que juegue sus primeros minutos en un partido oficial con las Guerreras.

Otro de los rostros nuevos de la selección española será la extremo del AticcGo Elche Lisa Oppedal, a la que Ambros Martín ve, pese a sus tan sólo 21 años, no ya como una joven promesa, sino como una auténtica realidad.

"Lisa tiene una mentalidad ideal para la alta competición y progresa cada año a pasos agigantados. No es una jugadora que esté por hacerse, sino que es ya una realidad en estos momentos", explicó el seleccionador.

Quien finalmente no podrá estar ante Grecia e Israel será la joven Belén Rodríguez, una de las grandes promesas del balonmano español y la principal referencia del equipo que se coronó el pasado año campeón del mundo juvenil en China y este verano se colgó la medalla de plata en el Europeo júnior.

Rodríguez, de la que Ambros Martín señaló que posee un "talento natural" que le permite "ver muy bien el balonmano", se cayó el lunes de la convocatoria tras sufrir unas molestias durante las jornadas de tecnificación que seleccionador realizó con las internacionales más jóvenes antes del inicio de la concentración.

Un contratiempo de última hora que no alterará el papel de claro favorito del conjunto español, que recuperará para el doble compromiso con griegas e israelíes a uno de los nombres propios de las Guerreras en los últimos años, la extremo Maitane Etxeberria.

La capitana del Super Amara Bera Bera, de 28 años, no jugaba con la selección desde los pasados Juegos Olímpicos de París, cuando tuvo que abandonar el equipo apenas empezada la competición a causa de una rotura fibrilar.

"Su presencia es importante porque estamos hablando de la mejor defensora de la Liga española en la posición de segundo, pero Maitane no sólo tiene que aportar su experiencia en defensa, sino también en situaciones de contraataque y ataque posicional", aseguró Martín a EFE.

La defensa volverá a ser el pilar sobre el que se sustenten las opciones de victoria del equipo español, que tratará de seguir afianzando la filosofía de la que Ambros Martín quiere impregnar el juego de las Guerreras e este ciclo olímpico y que puede resumirse en dos palabras: defender y correr.

"La idea es que a través de la defensa, una defensa activa, que se anticipe a los rivales, podamos recuperar balones y sacar provecho al contraataque, pero sin precipitarnos, porque ahora tenemos también jugadoras que pueden lanzar de atrás en el ataque posiconal y esa es una alternativa que quizá antes nos teníamos", indicó Ambros Martín.

Argumentos con los que España tratará de sumar dos triunfos que le permitan asentarse en una de las dos primeras plazas del grupo, que completa la selección de Austria y que aseguran la clasificación para el Europeo que se disputará en diciembre de 2026 en Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Turquía.