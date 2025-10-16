Duelo por el liderato en el Palau Blaugrana

Tras imponerse al Fraikin Granollers en el derbi catalán (28-35), el conjunto azulgrana, con un partido menos —el aplazado ante el Tubos Aranda Villa de Aranda por la disputa del Mundial de Clubes—, se sitúa muy cerca de la cabeza de la clasificación, con ocho puntos, frente a los nueve que suman Bidasoa Irún y Bathco Torrelavega.

En ese contexto, el Barça aparca momentáneamente la máxima competición continental de clubes, donde encadena tres victorias consecutivas, la última este jueves a domicilio ante el Eurofarm Pelister nor-macedonio (30-34), en busca de asaltar el liderato.

Y es que una victoria ante el Bidasoa permitiría al equipo que dirige Carlos Ortega dormir líder de la Liga, con la vista puesta en el encuentro que disputará el Bathco Torrelavega el sábado (20:30 CET) en casa ante el Frigoríficos del Morrazo.

No obstante, el duelo no será nada sencillo para los azulgranas, que deberán poner toda la carne en el asador para batir al hasta ahora invicto conjunto guipuzcoano, que acumula cuatro victorias y un empate en la competición doméstica y que este martes debutó en la fase de grupos de la Liga Europa con triunfo ante el Potaissa Turda rumano (33-34).

En ese estreno europeo brilló el lateral chileno Rodrigo Salinas, máximo anotador con 11 goles, que buscará liderar nuevamente la ofensiva de un equipo vasco que ya llevó al límite al Barça la temporada pasada en el Palau, donde los azulgranas se impusieron por un ajustado 32-30 en un choque marcado por la grave lesión de rodilla del portero Gonzalo Pérez de Vargas.

Por su parte, el equipo catalán, además de contar con los goles de Dika Mem, la efectividad de los extremos y las paradas de Emil Nielsen, celebra el regreso del central Domen Makuc, que tras dos partidos ausente por molestias en la rodilla lideró a los azulgranas en Bistola (Macedonia del Norte) con seis goles.

El entrenador Carlos Ortega destacó tras el duelo que la aportación de Makuc en pista fue "lo más positivo" del triunfo, consciente de que, en una plantilla corta con diecisiete fichas del primer equipo, que el esloveno asuma una mayor cuota de responsabilidad será clave para elevar las cotas competitivas en ambas competiciones.

Así pues, todo apunta a que el técnico malagueño, que apenas dispondrá de un entrenamiento para preparar el duelo liguero tras el compromiso de 'Champions', mantendrá a los mismos 16 jugadores que participaron ante el Eurofarm Pelister.

Con el extremo juvenil Adrián Sola como un fijo en las convocatorias, los pivotes Antonio Bazán y Òscar Grau ocuparán los puestos de los laterales Jonathan Carlsbogard, que se recupera de una lumbalgia y se perderá su tercer partido consecutivo, y Seif Elderaa, que acaba de ser padre.