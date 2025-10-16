El argentino Etcheverry avanza a cuartos en Estocolmo tras doblegar a Kecmanovic

Etcheverry, apoyado en su primer servicio que le reportó diecinueve saques directos, se hizo con la primera manga después de romper el saque a su rival con 5-4 a su favor.

En la segunda, Kecmanovic, de 26 años y 49 del mundo, reaccionó y le ganó al resto el tercer juego, lo que le dio ventaja para empatar el encuentro.

En el set decisivo, el argentino, 63 en la lista de la ATP, respondió al romperle el saque y ponerse 2-0, renta que conservó hasta el final.

Etcheverry buscará una plaza en semifinales ante el ganador del cruce entre el danés Holger Rune, máximo favorito del torneo, y el húngaro Marton Fucsovics, que va a cerrar la jornada de hoy.

También se ha metido en cuartos el italiano Lorenzo Sonego, al derrotar al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 7-6 (3) y 6-1.