Paolini y Rybakina llegan a cuartos en Ningbo (China)

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- La italiana Jasmine Paolini y la kazaja Yelena Rybakina hicieron valer su condición de cabezas de serie para meterse este jueves en cuartos de final del torneo de Ningbo, de categoría WTA 500, tras imponerse a la rusa Veronika Kudermetova y a la ucraniana Dayana Yastremska, respectivamente.

Por EFE
16 de octubre de 2025 - 12:45
Paolini venció a Kudermetova 6-2 y 7-5, mientras que Rybakina tuvo que esforzarse más para doblegar a Yastremska, al necesitar el tercer set (6-4, 6-7 y 6-3).

La italiana, segunda cabeza de serie, y la kazaja, tercera, son ahora las favoritas después de que la número uno del torneo, la rusa Mira Mirra Andreeva perdiera ayer, miércoles, en octavos frente a la china Zhu Lin.

Los otros dos partidos de octavos de la jornada se inclinaron a favor de la rusa Yekaterina Aleksandrova, que derrotó por un doble 6-3 a las china Yuan Yue, y de la estadounidense Kessler McCartney, que se deshizo de la también rusa Liudmila Samsonova por 7-6 (5) y 6-1.