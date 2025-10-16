Polideportivo

Paul Magnier vuelve a ganar en Guangxi; Gaviria, octavo

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El ciclista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha vuelto a imponerse en el esprint de la tercera etapa del Tour de Guangxi en China, de manera que suma tres victorias consecutivas, mientras que el colombiano Fernando Gaviria (Movistar) ha conseguido un octavo puesto.

Por EFE
16 de octubre de 2025 - 05:05
A Magnier le siguen en el podio el belga Jordi Meeus (Red Bull) en el segundo puesto y el alemán Max Kanter (XDS Astana Team) en la tercera plaza, firmando un podio casi idéntico al que se vio en la primera etapa. Cuarto fue el ciclista polaco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) y quinto el italiano Daniel Skerl (Bahrain Victorious).

Por otro lado, el ciclista colombiano Fernando Gaviria consiguió un octavo puesto y se volvió a meter entre los diez mejores de la etapa, tal y como hizo en la primera carrera con una sexta posición.

La etapa cierra la clasificación general con Paul Magnier líder; Max Kanter en segundo lugar, a 20 segundos; y Jordi Meeus en tercer lugar, con el mismo tiempo que el alemán. La clasificación por equipos la lidera el Team Jayco Alula, seguido del Soudal Quick-Step y el Decathlon AG2R.