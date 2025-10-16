Paul Magnier vuelve a ganar en Guangxi; Gaviria, octavo

A Magnier le siguen en el podio el belga Jordi Meeus (Red Bull) en el segundo puesto y el alemán Max Kanter (XDS Astana Team) en la tercera plaza, firmando un podio casi idéntico al que se vio en la primera etapa. Cuarto fue el ciclista polaco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) y quinto el italiano Daniel Skerl (Bahrain Victorious).

Por otro lado, el ciclista colombiano Fernando Gaviria consiguió un octavo puesto y se volvió a meter entre los diez mejores de la etapa, tal y como hizo en la primera carrera con una sexta posición.

La etapa cierra la clasificación general con Paul Magnier líder; Max Kanter en segundo lugar, a 20 segundos; y Jordi Meeus en tercer lugar, con el mismo tiempo que el alemán. La clasificación por equipos la lidera el Team Jayco Alula, seguido del Soudal Quick-Step y el Decathlon AG2R.