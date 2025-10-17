George Kittle vuelve con los 49ers; Brock Purdy y Ricky Pearsall siguen fuera por lesión

"George se ha rehabilitado muy bien, está listo al ciento por ciento y ha tenido una gran semana de entrenamiento. Estará en el juego y lo llevaremos a lo largo del partido, pero no se contabilizarán los lanzamientos sobre él", afirmó Kyle Shanahan, entrenador de los gambusinos.

Kittle, considerado uno de los mejores alas cerradas de la NFL, no juega desde la semana uno, cuando los 49ers le ganaron a los Seattle Seahawks.

En ese partido Kittle se lesionó del tendón de la corva y fue colocado en la reserva de lesionados.

Los San Francisco 49ers son el equipo que más lesionados acumula en lo que va de la temporada, la mayoría de ellos titulares.

Su 'quarterback' principal, Brock Purdy, quien se lastimó el dedo del pie en la semana dos e intentó regresar en la semana cuatro, volverá a estar fuera de actividad debido a que se agravó su estado.

Mac Jones, su respaldo, estará en los controles del equipo a pesar de una persistente lesión en la rodilla que arrastra desde la semana tres.

"Brock ha podido salir y lanzar más. Creo que definitivamente dio un paso adelante respecto a la semana pasada, así que va por buen camino, pero esta semana vamos con Mac", señaló Shanahan en la conferencia de este viernes.

Ricky Pearsall, receptor de 25 años, también estará fuera de acción por una lesión en la rodilla.

Pearsall, quien está en su primera campaña como titular con el equipo, tuvo problemas para consolidarse en su temporada de debut en 2024, debido a la recuperación que tuvo luego de recibir un disparo en el pecho en un intento de asalto antes del inicio de aquella campaña.

También este día los 49ers pusieron al receptor Márquez Valdés-Scantling en la reserva de lesionados, que se unió a las bajas de las estrellas defensivas Nick Bosa y Fred Warner, éste último, la semana pasada se dislocó el tobillo y seguramente se perderá el resto de la temporada.

A pesar de tantas lesiones, San Francisco es líder de la división Oeste de la Conferencia Nacional con cuatro juegos ganados y dos perdidos.