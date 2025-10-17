Londres, el modelo que inspira el desembarco de la NFL en Madrid

Este partido marca un paso importante en la internacionalización de la liga en un mercado como el español que cuenta con 11.3 millones de seguidores, según datos de fuentes cercanas a la NFL consultadas por EFE.

Además, al igual que ocurre en Londres, abre la puerta a que la capital española pueda albergar varios encuentros, con el estadio Riyadh Air Metropolitano, que será la sede de entrenamiento oficial de los Miami Dolphins, como alternativa, o abrir un nuevo frente en Barcelona con el nuevo Spotify Camp Nou.

Actualmente, la NFL mantiene en Londres dos sedes de referencia: el Tottenham Hotspur Stadium, casa de los ‘Spurs’ de la Premier League, construido con la idea de albergar también partidos de fútbol americano fuera de Estados Unidos, y Wembley, que ha recibido encuentros históricos desde 2007.

Hasta 2022, Londres fue el único país europeo con partidos hasta que se sumó Alemania en 2022 y este año Irlanda. A partir de 2026, se une España, y se espera que en el futuro se incorporen nuevas sedes.

Este año, en octubre, en el Tottenham Hotspur Stadium se celebraron dos encuentros —los Minnesota Vikings vencieron a los Cleveland Browns y los Denver Broncos a los New York Jets—, y este domingo Wembley acogerá el último duelo de la serie londinense entre los Jacksonville Jaguars y Los Angeles Rams.

“Estamos muy contentos con el recibimiento de todas las ciudades y queremos aumentar el número de partidos internacionales en los próximos años”, afirmó Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios internacionales y eventos deportivos de la NFL, en una reunión telemática a la que tuvo acceso EFE.

Otros estadios como el del Atlético de Madrid, que como expresó en un comunicado, "se adaptará a las necesidades y dimensiones del terreno de juego de fútbol americano, modificando sus líneas del campo, postes de anotación y espacios anteriores", o el del Barcelona podrían servir como sedes alternativas.

La organización de partidos internacionales tiene un gran impacto económico y cultural que va más allá del deporte. El acuerdo firmado por Daniel Levy con la NFL, en 2019, permite al Tottenham quedarse con todos los ingresos de comida, bebida y comercialización ('merchandising'). Solo con la venta de cervezas, genera más de un millón de libras por partido.

La NFL cuenta con una ventaja respecto al fútbol: en la Premier League está prohibido el consumo de alcohol en las gradas desde 1985, una restricción que no se aplica a los partidos de la NFL.

En Londres, cada partido recibe entre 5.000 y 10.000 visitantes estadounidenses y, según el alcalde Sadiq Khan, en 2024, albergar al menos dos encuentros por temporada aportó cerca de 300 millones de libras anuales (unos 360 millones de euros) a la ciudad.

Madrid, como capital global, podría replicar este éxito. Los ingresos derivados de entradas, hospedaje, restauración, transporte y comercialización consolidarían a la ciudad y al Real Madrid como un hub europeo de la NFL y reforzarían la rentabilidad del evento.

La NFL busca que el público se sumerja totalmente en la experiencia al incorporar espectáculos en el descanso al estilo del Super Bowl. Artistas británicos como Giggs y Raye en Londres o Karol G en Brasil han protagonizado actuaciones que combinan música, entretenimiento y cultura local.

Los días previos al partido, la NFL organiza grandes actividades y ‘fan zones’ para los aficionados como sucede en las afueras del Tottenham Stadium y de Wembley y en otros puntos de la ciudad.

Londres ha lidiado con precios elevados y, aunque los estadios alcanzaron casi plena afluencia, no siempre se agotaron las entradas. En Wembley, los precios van de 50 a 500 euros, por lo que Madrid deberá considerar una estructura de precios que atraiga a familias y jóvenes.

Algunos aficionados experimentaron problemas con la aplicación de entradas, provocando colas y retrasos en el acceso. Además, el transporte hacia y desde los estadios, aunque generalmente eficiente, sufrió, como es normal, aglomeraciones, especialmente al final de los partidos.

Para asegurar que el desembarco de la NFL sea un éxito, la liga ha nombrado a Rafael de los Santos como su director en España. De los Santos será responsable de liderar el desarrollo del negocio y la expansión de la liga en el país, y se pondrá al frente de la oficina que está previsto abrir en Madrid.

“Estamos encantados de que Rafael lidere nuestro crecimiento internacional en España. De cara a nuestro primer partido en Madrid y más allá, desempeñará un papel crucial en nuestro éxito a largo plazo y en nuestra presencia en el mercado, estableciendo nuevas formas de conectar con los aficionados durante todo el año”, expresó Brett Gosper, responsable de Europa y APAC en la NFL el día del anuncio.

“Con la gran tradición deportiva de España y una afición tan apasionada, no hay mejor lugar para seguir haciendo crecer el fútbol americano de manera importante. Tengo muchas ganas de comenzar esta nueva etapa con nuestro emocionante partido del próximo 16 de noviembre en el Bernabéu”, añadió el propio De los Santos.