Maratón: Pastor Ruiz Díaz busca apoyo para cita mundial

El Campeonato Mundial de Grupos de Edad MTT AbbottWMM 2025 (AGWC) se desarrollará dentro del Maratón de New York, donde nuestro compatriota desea tomar parte con un gran currículum internacional.

Ruiz Díaz se inició en el mundo del running en el 2013 y lleva en su alforja 11 maratones, además de numerosas carreras en distintas distancias.

En su palmarés están las medallas de oro en el Maratón Internacional de Asunción 2018 (55 a 59 años), Buenos Aires 2023, Mendoza 2024 y Mendoza 2025, estos últimos en 60 a 64 años. Su mejor marca en 42 Km es de 2:54:59, obtenida en la Maratón Internacional de Valencia 2021.

El atleta necesita indumentaria, apoyo en inscripciones, viajes o viáticos para seguir con sus sueños. Contactos: 0981-161224; e-mail: ruizdiazpinoandrea@gmail.com