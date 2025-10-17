Tenis: Dani Vallejo a semifinales en Curitiba

En esta etapa del certamen de tenis se cita hoy con el brasileño Joao Schiessl.

* Triunfo sobre el chileno. En cuanto al juego tenístico de este viernes, por la etapa de cuartos de final, Dani se impuso en tres sets, sudando para dejar atrás al trasandino.

El primer chico fue para el paraguayo, por 6-3, pero en el segundo vino la reacción de Barrios, para ganar el tie-break por 7-2.

Vallejo volvió a enchufarse para doblegar al chileno por el mismo score que el primer set, 6-3, y festejar para disputar hoy la “semi”.

El tenista tricolor había conseguido una gran victoria contra el estadounidense Emilio Nava en la primera ronda, tenista preclasificado #1 del torneo en la balnearia ciudad brasileña. En octavos derrotó por 6-3 y 6-2 al chileno Matías Soto.

Vallejo vs. Schiessl

En el juego sabatino, marcado para las 11:00, Dani enfrentará al brasileño de su generación, Joao Eduardo Schiessl, quien también cuenta con 21 años.

Vallejo es favorito en el encuentro, por lo menos en ranking APT, pues Schiessl se encuentra en el puesto 564 del mundo, mientras el guaraní está 253°.

Del otro lado de la llave estarán el argentino Román Andrés Burruchaga y el local Pedro Boscardin Dias.

El favorito, el albiceleste preclasificado #5, venció por doble 6-1 al peruano Gonzalo Bueno.

Por su parte, el brasileño Boscardin se impuso por doble 6-4 al boliviano Juan Carlos Prado.