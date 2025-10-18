Baloncesto: Top 4, y arranque del Comuneros

En el cuadrangular semifinal del Clausura de baloncesto, que sigue este lunes, hubo saldo positivo para el vigente monarca, Olimpia Kings, y Colonias Gold, el pasado jueves.

Lea mas: Overtime para los Kings

Los Kings le volvieron a ganar a su archirrival San José en partidazo de tiempo extra, tras paridad de 79-79. En el overtime, los franjeados ganaron 92-90. En el otro juego, los Gold tuvieron mas fácil contra Félix Pérez, imponiéndose 89-66 en el Ka’a Poty de Obligado.

* Fecha 2. Este lunes se disputará la segunda fecha del cuadrangular. San José vs. Colonias Gold será en el “León Coundou”, desde las 19:30 y en el mismo horario, Félix Pérez recibirá a los Kings, en el polideportivo “Efigenio González”.

Copa Comuneros

Este lunes se inicia el Clausura de la Copa Comuneros, con un partido.

Abrirán este segundo certamen los elencos de San Alfonzo de Minga Guazú y Atlético Ciudad Nueva, a las 20:00, en el Comando Logístico.

El martes se completará la fecha con el cotejo Deportivo Amambay vs. Deportivo Campoalto, a las 19:30, en el estadio de la Federación Amambaiense, en Pedro Juan.