Top 4 del Clausura: Overtime para los Kings

En el otro cotejo del cuadrangular del baloncesto Colonias Gold derrotó al Félix Pérez Cardozo y se muestra fuerte.

Lea mas: Se inicia el Top 4

* Gran victoria franjeada. Los Kings siguen con su racha de supremacía sobre San José, triunfando en tiempo extra por 92-90 tras la paridad de 79-79 en tiempo normal.

Los parciales del juego fueron de 24-23, 17-19, 18-24, 20-13 y 13-11.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El goleador del partido fue el king Charles Hinkle con excelentes 30 puntos. Entre albicelestes, Austin Wrighten y Franco Benítez convirtieron 14.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Triunfo dorado

Colonias Gold inició con la “mano derecha” el Top 4, imponiéndose con autoridad por 89-66 al conjunto de Félix Pérez Cardozo, en el estadio “Ka’a Poty” de Obligado. Los parciales: 26-17, 25-14, 22-20 y 16-15.

Entre los colonos sobresalió Juan Poisson con 20 puntos, mientras el más efectivo de los rojos fue el americano Dominique Morrison con 16.

* Próxima fecha. La siguiente fecha será el lunes.

El prometedor juego entre San José y Colonias Gold se disputará en el “León Coundou”.

Por su parte, Félix Pérez recibirá a Olimpia Kings, en el “Efigenio González” de Villa Morra.

Campeones del Nacional U15

El team femenino de Caaguazú se consagró campeón nacional en Encarnación. Las caaguaceñas se impusieron a las locales por 52-32. Completó el podio Colonias Unidas y cuarta quedó Pilar.

Entre varones, la selección anfitriona festejó el título con su público. Encarnación se impuso a San José por 67-51. El bronce se llevó Oviedo, mientras que Amambay quedó cuarto.