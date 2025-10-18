El británico Paul Double gana la etapa reina y es el nuevo líder

Double dispone de un margen de 15 segundos sobre el francés Victor Lafay (AG2R La Mondiale) y de 16 sobre el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) ante la última etapa, de 134 kilómetros con salida y llegada en Nanning y con sólo un obstáculo de segunda categoría que el pelotón deberá superar en cinco ocasiones.

El ascenso final al puerto de Nongla fue, como en anteriores ediciones de Guangxi, decisivo. El pelotón alcanzó la base más o menos agrupado hasta que empezaron los últimos tres kilómetros al 6,3 por ciento de desnivel promedio, que fue cuando empezó a fragmentarse y los favoritos a tomar posiciones en la cabeza.

Después de varios intentos de salto desde el grupo que lideraba el pelotón, Double arrancó definitivamente a menos de un kilómetro del final, logró una ventaja en torno a diez segundos y la administró sin problemas hasta levantar los brazos en la línea de meta. Lafay entró a nueve segundos y el danés Mikkel Honore lideró el cuarteto que llegó a once.