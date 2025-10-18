Timo De Jong vence en casa; Laporte, nuevo líder de la Vuelta a los Países Bajos

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El neerlandés Timo De Jong (VolkerWessels Cycling Team) venció este sábado ante su público en la cuarta etapa de la Vuelta a los Países Bajos, de 159 kilómetros, entre Emmen y la subida de VAM-Berg, mientras que el francés Cristophe Laporte (Team Visma-Lease a Bike) se convirtió en el nuevo líder de la general.