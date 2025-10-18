Timo De Jong vence en casa; Laporte, nuevo líder de la Vuelta a los Países Bajos

En un apretado final, De Jong, de 26 años, fue el más rápido con un tiempo de 3:32:49 para hacerse con la etapa y con la primera victoria de su carrera.
Tras él, Laporte y el eslovaco Kubis Lukás (Unibet Tietema Rockets) entraron como segundo y tercero, respectivamente, en un emocionante esprint final.
Así, Laporte, después de que la tercera etapa quedase suspendida por la irrupción de un coche en dirección contraria, se convierte en el nuevo líder de la clasificación general, con 37 segundos de ventaja sobre Lukás, que se coloca segundo, y a 1:05 del sueco Soderqvist Jakob (Lidl-Trek).
La quinta y última etapa de la Vuelta a los Países Bajos se celebrará este domingo, con una carrera de 155 kilómetros, con salida y llegada en Arnhem.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy