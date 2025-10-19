Polideportivo

Baloncesto: Panteritas, listas en el U17

La selección paraguaya se apresta a debutar en el FIBA U17 Campeonato Sudamericano Femenino de baloncesto “Asunción 2025”, que se jugará desde el miércoles.

19 de octubre de 2025 - 21:35
Las panteritas se preparan para tomar parte del Sudamericano.
Las panteritas están disputando amistosos con los equipos participantes del evento regional de básquetbol para intensificar los entrenamientos y preparativos con miras al debut en el torneo que se jugará en el COP Arena.

* Juegos de Paraguay. Las albirrojas, que se encuentran en el Grupo B, debutarán el miércoles contra la selección de Colombia.

El rival de las panteritas del jueves será Chile y cierra la fase grupal enfrentando a Venezuela.

Todos los cotejos de las chicas será a las 20:00.

En el Grupo A se encuentran Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay.

Avanzarán a las semifinales los dos mejores de cada grupo.