Baloncesto: Panteritas, listas en el U17

Las panteritas están disputando amistosos con los equipos participantes del evento regional de básquetbol para intensificar los entrenamientos y preparativos con miras al debut en el torneo que se jugará en el COP Arena.

* Juegos de Paraguay. Las albirrojas, que se encuentran en el Grupo B, debutarán el miércoles contra la selección de Colombia.

El rival de las panteritas del jueves será Chile y cierra la fase grupal enfrentando a Venezuela.

Todos los cotejos de las chicas será a las 20:00.

En el Grupo A se encuentran Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay.

Avanzarán a las semifinales los dos mejores de cada grupo.