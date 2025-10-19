Bears sellan cuarto triunfo seguido, Mahomes guía a los Chiefs y Rams brillan en Wembley

Tras arrancar con dos derrotas de dos, los Bears del técnico Ben Johnson van cogiendo ritmo. Se reactivaron contra los Dallas Cowboys y se llevaron dos partidos muy reñidos en el campo de Las Vegas Raiders y Washington Commanders, ambas por un gol de campo de diferencia. Y este domingo en el Soldier Field, no fallaron ante unos Saints a los que no ganaban desde 2008.

Los Bears construyeron su victoria a base de defensa. Lograron tres interceptaciones ante el mariscal de campo Spencer Rattler, al que también capturaron en cuatro ocasiones, además de forzar un fumble (pérdida de balón) que castigarían con su primera anotación.

Y no necesitaron la mejor actuación del 'quarterback' Caleb Williams, primera elección absoluta en el draft de 2024, quien terminó con 172 yardas lanzadas (15 de 26 en pases) y una interceptación.

D'Andre Swift firmó un recital con 124 yardas por tierra, con 19 carreras, y anotó un 'TD'.

Los Bears tienen un balance de cuatro victorias y dos derrotas y alimentaron sus ambiciones de alcanzar los 'playoffs' por primera vez desde 2020.

Rashee Rice debutó en la presente temporada tras cumplir una suspensión de siete partidos y regresó por todo lo alto, con dos recepciones de 'touchdown' que lucieron su gran conexión con el 'QB' Patrick Mahomes.

El mariscal de campo texano lanzó para 286 yardas y dio tres pases de anotación. Rice tuvo siete recepciones para 42 yardas y dos 'TD', mientras que Isaiah Pacheco dominó por tierra con quince carreras, para 57 yardas y un 'TD'.

Los Chiefs tienen ahora balance positivo, cuatro victorias y tres derrotas, por primera vez en esta campaña, en la que comenzaron con dos derrotas de dos.

La jornada dominical se abrió en Wembley, en Londres, donde Los Ángeles Rams dominaron a los Jacksonville Jaguars (35-7) para incrementar su balance a cinco victorias y dos derrotas.

El mariscal de campo Matthew Stafford dio un recital con cinco pases de anotación, tres de ellos para Davante Adams. Stafford, de 37 años, acabó con 182 yardas lanzadas (21 de 33 en pases).

Los angelinos dejaron atrás la derrota sufrida hace tres semanas contra unos San Francisco 49ers mermados por las lesiones y sellaron su segunda victoria seguida.

Entre los demás resultados, los Philadelphia Eagles ganaron por 28-22 en el campo de los Minnesota Vikings para volver a la senda de la victoria tras el revés de la semana pasada contra los New York Giants.