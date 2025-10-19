El noruego Løland estrena su palmarés en la Clásica del Véneto

Redacción Deportes, 19 oct (EFE).- El noruego Sakarias Koller Løland logró este domingo su primera victoria como ciclista profesional al ganar la Clásica del Véneto, disputada sobre 180 kilómetros entre las localidades italianas de Soave y Basano del Grappa.