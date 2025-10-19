El noruego Løland estrena su palmarés en la Clásica del Véneto
Redacción Deportes, 19 oct (EFE).- El noruego Sakarias Koller Løland logró este domingo su primera victoria como ciclista profesional al ganar la Clásica del Véneto, disputada sobre 180 kilómetros entre las localidades italianas de Soave y Basano del Grappa.
Por EFE
19 de octubre de 2025 - 13:15
Løland, del equipo Uno-X Mobility, superó en el esfuerzo final al belga Florian Vermeersch (UAE Team Emirates) y al italiano Dielo Ulissi (XDS Astana Team) con los que legó destacado al tramo final.
El noruego de 24 años sucede en el historiao de la carrera al danés Magnus Cort.