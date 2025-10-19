Van Poppel se lleva la última etapa; Laporte gana la Vuelta a los Países Bajos

Van Poppel entró a meta por delante de su compatriota Huub Artz, del Intermaché-Wandy, en un tiempo de 3:03:02, consiguiendo la victoria número 24 de su carrera, la cuarta en 2025.

Así, el podio de la etapa, de 155 kilómetros, con salida y llegada en Arnhem, fue para Van Poppel, seguido a la par por Artz, segundo, y por el belga Alec Segaert, del Lotto, a dos segundos, en tercera posición.

Por su parte, Laporte, que había conseguido el liderato dela general en la cuarta etapa, finaliza como campeón con un tiempo total de 9:30:36, con 37 segundos de ventaja sobre Kubis Lukás, del Unibet Tietema Rockets, segundo, y a 1:05 del sueco Soderqvist Jakob, del Lidl-Trek.

Así, consigue su primera gran victoria de 2025, la número 33 de su carrera.

