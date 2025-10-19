Yacare’i celebra en Argentina

Los Yacare’i, en la gran final, derrotaron a Misiones en un partidazo por el marcador final de 11-8 para así subir a lo más alto del podio de este importante certamen anual que contó con las mejores selecciones del norte argentino.

Lea más: Hipismo: Ignacio Galeano es campeón en 1.40

Por primera vez desde la creación del torneo el conjunto de la albirroja se queda con el trofeo tras vencer al último campeón, Misiones, en una final mas que ajustada.

Ahora Paraguay deberá medir al ganador del Zona Sur por el título absoluto del Campeonato Argentino de Menores. Así la Unión de Rugby del Paraguay cierra 2 días inolvidables.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ya que el sábado los Yacaré sacaron boletos para Dubái, en donde intentara clasificar al Mundial Australia 2027 y ahora la M17 de nuestro país se consagra en Formosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Últimos ganadores del certamen: 2018: Misiones; 2019: Andina; 2020: No se disputó; 2021: Sur (Zona Azul) y Córdoba (Zona Blanca); 2022: Alto Valle; 2023: Andina (Norte) y Chile (Sur) *Chile ganó la final entre ambos; 2024: Misiones (Norte) y Oeste (Sur) *Oeste ganó la final entre ambos y 2025 Paraguay (Norte).

Los Yacaré, al repechaje

La selección paraguaya de rugby –Yacaré– logró una gesta histórica al vencer el sábado a domicilio a Brasil, por 31-24, asegurando así su pasaje al repechaje intercontinental.

Esta repesca, que nunca antes Paraguay disputó, definirá la última de las 24 selecciones que disputarán la Copa del Mundo de Rugby de 2027 en Australia, un torneo que, de clasificarse, sería el primero en la historia para Paraguay.