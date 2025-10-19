Hipismo: Ignacio Galeano es campeón en 1.40

La jornada fue en el Hípico y Emanuel Pérez fue vicecampeón en 1.40.

Sophia Vargas con Gualilán Catherine de Lamat se coronó en 1.30, mientras Hernán Báez con Epifania de la SHP fue el campeón en 1.20.

Abigaíl Giménez con Calina del Horse King se consagró en 1.10 y Violeta Báez con Cochabamba del Acá Carayá se llevó la copa en 1.00 metro.

* Escuelas. Mayores 0.90: Daylén Villar con Histórico del San Jorge; Menores: Nuvia Figueredo con General del CHP.

Mayores 0.80: Rocío Benítez con Venus de la Escuela Hípica Asunción; Menores: Larissa Carbonera con Gladiador de la SHP.

Mayores 0.70: Antonella Coscia con Arco Iris del ACA; Menores: Bianca López con Kimi del ACA.

Mayores 0.60: Jimena Castillo con Moana del Rakiura; Menores: Marthina Sosa con Blacki del ACA.