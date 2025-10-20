Álvaro García, el hijo de carpintero que hace historia con el Rayo Vallecano

El extremo zurdo se convirtió ayer, domingo, en el máximo goleador histórico del conjunto vallecano con 29 tantos. Su zurdazo ante el Levante en el minuto 65 del partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) le aupó hasta la primera posición de la tabla, superando a Alberto Bueno (28).

Con ocho temporadas como rayista a sus espaldas, seis de ellas en la máxima categoría, Álvaro García, que el próximo día 27 cumplirá 33 años, se ha convertido en un buque insignia en el equipo madrileño.

“No me lo hubiera imaginado en la vida cuando empecé aquí hace ocho temporadas. Estar en la historia del club es increíble y ojalá que lleguen más”, comentó eufórico el delantero al término del encuentro disputado en el Ciutat de Valéncia.

Cuando aterrizó en Vallecas en la temporada 2018-2019, también hizo historia, al ser el fichaje más caro del club al pagar cinco millones de euros al Cádiz. En esa campaña jugó 37 partidos y anotó cinco goles, cuando ahora lleva seis en doce encuentros.

Antes del cuadro gaditano, jugó en equipos como el Racing de Santander o el Granada, con el que debutó fugazmente en Primera División el 18 de agosto de 2013, con 21 años, a las órdenes de Lucas Alcaraz.

Por entonces, con su 1,68 metros de altura, ya apuntaba maneras como extremo habilidoso, y ahora, bajo la dirección de Íñigo Pérez, mantiene su destreza, pero aderezada con una mayor capacidad goleadora.

“Quizá Íñigo me ha hecho cambiar un poco mi forma de jugar, más por dentro, como segunda punta, llegando más al área. Antes era más jugador de banda, de centro, y ahora Iñigo me ha hecho girar un poco más la tuerca, y de cara a gol estoy viviendo de los mejores momentos de mi vida”, se describe.

Álvaro García, nacido en Utrera (Sevilla, suroeste de España), se confiesa feliz en Vallecas (el barrio madrileño donde tiene su sede el Rayo), por “como se vive cada partido”, y por el crecimiento deportivo que les ha llevado a la Liga Conferencia.

El delantero, con contrato hasta 2028, se define utrerano hasta la médula, como su ídolo, el fallecido José Antonio Reyes, y siempre que puede regresa a su pueblo, de donde es también su pareja de toda la vida, con la que tiene dos hijos, Álvaro, de cinco años, y Vega, de uno.

En su localidad se ha hecho una casa para estar cerca de su familia, sevillista de corazón, aunque ahora también rayista, y donde su padre sigue trabajando de carpintero y su madre, en una empresa de cáterin de bodas.

Álvaro García, que no pierde el acento andaluz, es miembro de una de las hermandades de Utrera que procesiona en Semana Santa, con la que salía de nazareno de niño.

Aún tiene lejos convertirse en el máximo goleador absoluto del Rayo, honor que mantiene Míchel Sánchez, el hoy entrenador del Girona, con 67 tantos, pero sí atisba derrocar a Jesús Diego Cota como jugador con más partidos en Primera, al contabilizar 183 por 197 del histórico lateral.

Álvaro García se ve con gasolina para continuar brindando alegría a Vallecas, para lo que desde hace varias temporadas cuenta con un entrenador personal y una nutricionista que miman su estado físico.