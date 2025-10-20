Bidasoa-Irun porfiará por el liderato de grupo ante el campeón Flensburg

El pabellón irundarra presentará el aspecto de las grandes citas porque llega uno de los mejores equipos del mundo, líder de la Bundesliga, ganador de las dos últimas ediciones de la Liga Europea, y que cuenta en sus filas con el considerado mejor lateral izquierdo actualmente, el danés Simon Pytlick, que está respaldado por una pléyade de estrellas.

Los guipuzcoanos aguardan este choque ante los germanos con un primer triunfo en su casillero y coliderando el grupo tras haber vencido en un buen partido en Rumanía al Potaissa Turda, a priori el rival menos potente de los cuatro que lucharán por dos plazas para octavos de final.

El conjunto que entrena Álex Mozas no tiene buenos antecedentes ante los equipos alemanes en su dilatada historia de competiciones europeas. El último partido contra un conjunto de Bundesliga fue la pasada temporada ante el Melsungen, frente al que aguantó el tipo en la ida para perder de diez goles (22-32) en la decisiva vuelta.

Ahora las sensaciones son otras, porque se espera mucho de un plantel irundarra reforzado, que ha dado un paso adelante en defensa con Iñaki Peciña y en ataque con el buen momento del chileno Rodrigo Salinas y del canterano Julen Mujika, ambos en un estado de forma notable para plantar cara a los germanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro ante el Barcelona dejó buenas sensaciones (33-31) porque los vascos estuvieron cerca de sorprender a los azulgranas y para el choque ante Flensburg los de Irun tratarán de dar continuidad a las mismas para afrontar un compromiso que se presenta como uno de los más bonitos de la temporada.