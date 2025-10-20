Liga Evolución de Futsal FIFA: Fixture para los albirrojos

Los partidos de futsal de los paraguayos, en la U20 como en la Absoluta serán a las 18:00 y 20:15, respectivamente.
El campeón será el país que sume mas puntos teniendo en cuenta los partidos en las dos categorías.
El siguiente juego de los cuadros anfitriones será el jueves, contra Bolivia. El viernes hay descanso.
Los juegos proseguirán el sábado, y Paraguay enfrentará a Uruguay, cerrando la participación de los combinados guaraníes el domingo, contra Argentina.
* Seleccionados. Los integrantes de la Sub 20 son: Matías Cárdenas y Quimey González; Luciano Luraghi, Gustavo Lugo, Santino Franco, Aldo Cabrera, Robert Gamarra, Fabrizio Pedrozo, Jesús Escobar y Thiago Reyes.
En la Absoluta están: Marcio Ramírez; Fabricio Vera, Alex López, Nicolás Zaffe, Alcides Giménez, Marco Solís, Ramón Godoy, Diego Poggi, Enzo Udrizar y Emerson Méndez.
DT: Carlos Chilavert.