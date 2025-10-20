Remo: Nicole Martínez sigue brillando en Yale

Nicole Martínez fue la mejor de los Juegos Panamericanos Junior conquistando cinco de las seis medallas conquistadas por el remo, luego regresó a Estados Unidos para continuar su carrera deportiva y su último año de estudio en la prestigiosa Universidad Yale.

Este fin de semana, la paraguaya volvió a destacarse al competir en la regata Head of the Charles, una de las más emblemáticas del calendario de remo universitario norteamericano.

Martínez integró el bote A8 de Yale, con el que se alzó nuevamente con el título del College Championship, sumando así su tercer triunfo consecutivo en el evento.

Con esta victoria, la atleta cierra una exitosa temporada de otoño, consolidándose como una de las remeras más destacadas del ámbito universitario y reafirmando su gran momento deportivo tras el oro obtenido en Asunción.

