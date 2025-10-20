Polideportivo

Remo: Nicole Martínez sigue brillando en Yale

Tras su consagración en los Juegos Asu2025, la remera paraguaya Nicole Martínez (22 años) continúa dejando huella en el deporte universitario de Estados Unidos. Con el bote A8 de Yale, conquistó por tercer año consecutivo el título del College Championship en la tradicional regata Head of the Charles.

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 20:11
Martínez (segunda en la fila) se toma la cabeza en el festejo.
Nicole Martínez fue la mejor de los Juegos Panamericanos Junior conquistando cinco de las seis medallas conquistadas por el remo, luego regresó a Estados Unidos para continuar su carrera deportiva y su último año de estudio en la prestigiosa Universidad Yale.

Este fin de semana, la paraguaya volvió a destacarse al competir en la regata Head of the Charles, una de las más emblemáticas del calendario de remo universitario norteamericano.

Nicole Martínez tercera de la izquierda celebra junto a su equipo el título.
Martínez integró el bote A8 de Yale, con el que se alzó nuevamente con el título del College Championship, sumando así su tercer triunfo consecutivo en el evento.

Con esta victoria, la atleta cierra una exitosa temporada de otoño, consolidándose como una de las remeras más destacadas del ámbito universitario y reafirmando su gran momento deportivo tras el oro obtenido en Asunción.

La paraguaya Nicole Martínez brilla en Estados Unidos.
