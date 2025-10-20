Torneo Clausura de baloncesto: Kings y Gold arriba

Tanto los Kings como los Gold ya pasaron el cedazo del Deportivo San José, con sendos triunfos en sus juegos de baloncesto.

El jueves será el choque entre los punteros, Colonias y Olimpia, en Obligado.

El otro juego será entre San José y Félix Pérez, en el “León Coundou”.

Félix Pérez 60 - 85 Kings

Anoche, Olimpia se mostró fuerte desde el vamos, ganando 25-13 el primer chico, y cerrando de nuevo con buena ventaja el último cuarto: 22-11.

En el segundo y tercer cuarto, los locales descontaron: 18-17 y 18-21.

El mayor encestador en el “Efigenio González” fue el “rojo” Fabio Gauto, con 21 puntos, y entre franjeados el king americano Charles Hinkle con 17.

San José 69 - 84 Gold

En el otro partido, en el “León Coundou”, solo al inicio los santos estuvieron arriba (15-13), en un cuarto muy defensivo.

En el resto del juego, los colonos fueron bien superiores: 23-13, 23-21 y 25-20.

El “dorado” Juan Poisson fue el máximo encestador del partido con 20 puntos, mientras entre albicelestes se destacó el argentino Sebastián Picton, con 18.

Empezó el “Comuneros”

Anoche se inició el Clausura de la Copa Comuneros, con el juego San Alfonzo de Minga Guazú y Atlético Ciudad Nueva, con triunfo del primero.

En el partido que disputaron los minguenses de locales en el polideportivo del Comando Logístico, se impusieron por 86 a 70, con parciales de 23-13, 21-26, 26-14 y 16-17.

Hoy completarán la primera fecha Deportivo Amambay vs. Campoalto, en el estadio de la Federación Amambaiense de Básquetbol, en Pedro Juan Caballero, a las 19:30.