27-19. Los Seahawks vencen a Texans en cierre de semana siete de la NFL

Los Seahawks llegaron a cinco triunfos por dos derrotas que los mantienen en la pugna por la cima de la división Oeste de la Conferencia Nacional, en la que 49ers y Rams tienen la misma marca.

Texans quedó con récord de 2-4 en el tercer lugar del Sur de la Conferencia Americana.

Zach Charbonnet destacó con dos anotaciones por tierra. Dam Darnold pasó para 201 yardas y un envío de touchdown para Jaxon Smith-Njigba.

Los Seahawks fueron explosivos en el primer periodo con el poder de su ataque terrestre encabezado por Zach Charbonnet, quien los puso al frente 7-0 con un acarreo e incrementaron la ventaja 14-0 con un envío a las diagonales de Darnold hacia Jaxon Smith-Njigba.

En el segundo cuarto, la defensiva de Seattle incrementó 16-0 la ventaja con una autoanotación que provocó Ernest Jones, quien obligó a Stroud a lanzar un pase retrasado, que aunque fue recuperado por Houston, sucedió dentro de su propia zona de anotación.

Los Texans respondieron con un par de goles de campo que conectó Ka'imi Fairbairn que enviaron el juego al descanso 14-6.

En el inicio del tercer cuarto Ernest Jones interceptó a C.J. Stroud y abrió el camino para que la ofensiva de Seattle tomara distancia 17-6 con un gol de campo de Jason Myers.

Ante la incapacidad de la ofensiva de Texans para anotar de seis, su defensiva levantó la mano encabezada por Will Anderson, quien provocó un balón suelto de Darnold dentro de las diagonales, que él mismo recuperó para consumar el touchdown que los acercó 17-12.

Seattle respondió con un gol de campo y el segundo acarreo de anotación del juego de Zach Charbonnet para alejarse 27-12.

En el último periodo Woody Marks atrapó un envió de anotación a dos minutos del final para ponerse 27-18, una reacción tardía.

Más temprano, los Detroit Lions derrotaron 24-9 a los Tampa Bay Buccaneers apoyados en una gran actuación de Jahmyr Gibbs, quien corrió para 136 yardas y dos anotaciones.

El resultado colocó a los Lions en el primer lugar del Norte de la NFC con cinco triunfos y dos caídas; a pesar de perder, Bucs se mantiene en el primer lugar del Sur de la Nacional con marca de 5-2.

En este juego Mike Evans, receptor estelar de los Bucs, se fracturó la clavícula y estará fuera hasta el final del año.

Resultados de la semana siete de la temporada de la NFL:

Domingo 19.10: Jaguars 7-35 Rams, Bears 26-14 Saints, Browns 31-6 Dolphins, Titans 13-31 Patriots, Chiefs 31-0 Raiders, Vikings 22-28 Eagles, Jets 6-13 Panthers, Broncos 33-32 Giants, Chargers 24-38 Colts, Cowboys 44-22 Commanders, Cardinals 23-27 Packers y 49ers 20-10 Falcons.

Lunes 20.10: Lions 24-9 Buccaneers y Seahawks 27-19 Texans.