La NBA arranca la temporada con récord de jugadores europeos

“Este año no hay ningún equipo favorito, lo que hace que esta temporada sea muy interesante.

Hay mucho nivel en los jugadores y muchos candidatos para alzarse con el mejor jugador de la temporada y eso eleva el juego a una dimensión mayor”, expresó Mark Tatum, subcomisionado y director de operaciones de la NBA este martes en una rueda de prensa telemática en la que intervino EFE.

“Tenemos récord en jugadores europeos y en otros lugares como Reino Unido -con cuatro- y estamos encantados de llevar nuestra liga a todas las partes del mundo”, añadió el directivo tras el éxito en los partidos de pretemporada en Abu Dhabi, China, Melbourne y Puerto Rico y los partidos de temporada regular que tendrán lugar en Berlín y en Londres en enero.

“En Reino Unido se está desarrollando cada vez más rápido el baloncesto. Tuvimos una reunión con el primer ministro, Keir Starmer, y con el alcalde de Londres (Sadiq Khan) para continuar con los partidos los próximos años. Tenemos un acuerdo para invertir en academias, en cursos para jugadores y entrenadores porque vemos una gran oportunidad”, afirmó.

Sobre los proyectos en África, Tatum declaró: “Es un continente donde cada vez salen más jugadores para la NBA porque hay mucho talento. Estamos buscando inversores para hacer mejores infraestructuras en muchos puntos como Nigeria, Ghana, Kenia, Sudáfrica y muchos sitios más”. EFE