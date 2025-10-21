Los Buccaneers anuncian la baja de Mike Evans por fractura de clavícula

"Estará de baja casi todo el año. Nunca es bueno ver a uno de tus jugadores estrella caer así, sobre todo ahora que acaba de regresar y todos estaban emocionados por verlo en el campo", dijo Bowles al final del juego de la semana siete de la temporada de la NFL.

Evans, de 32 años, se lesionó en el segundo cuarto del juego, luego de intentar atrapar un pase de Baker Mayfield; al momento de caer estrelló su hombro y cabeza contra el suelo lo que le provocó una conmoción cerebral y la fractura de clavícula que lo dejará fuera gran parte de la temporada.

El jugador fue llevado en el carrito de emergencias al vestuario, donde se determinó la gravedad de su lesión.

El receptor campeón en el Super Bowl LV con los Bucs reapareció en este partido luego de que en la semana tres, en el choque ante New York Jets, salió lastimado del tendón de la corva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con los partidos que se perderá prácticamente quedó anulada la posibilidad de tener su duodécima temporada consecutiva con más de mil yardas por recepción.

El récord, en el que está empatado con Jerry Rice, leyenda de San Francisco 49ers y miembro del Salón de la Fama, quedará en 11 campañas en fila con más de 1.000 yardas, que mantenía desde que fue seleccionado por Tampa Bay en la primera ronda del Draft 2014.

"Es un duro golpe. Hemos estado aguantando desde que se fue en la semana tres, así que ahora sólo tenemos que recomponernos y volver la próxima semana", señaló el entrenador.

En 11 temporadas con los Buccaneers, Evans ha sido seleccionado seis veces Pro Bowl; acumula 850 recepciones para 12.824 yardas y 106 anotaciones.

Su baja deja aún más mermada la sala de receptores del equipo que ya lidia con las ausencias del veterano Chris Godwin, fuera por una lesión en el peroné, y del novato Emeka Egbuka, quien está lastimado del tendón de la corva.