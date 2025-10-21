Polideportivo

Panteritas saltan a la cancha

La selección paraguaya se apresta a debutar este miércoles (20:00) en el FIBA U17 Campeonato Sudamericano Femenino de baloncesto “Asunción 2025”, que se celebrará en el estadio COP Arena del Parque Olímpico de Luque. Las Panteritas arrancan el desafío internacional.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 22:19
Delegación completa de la selección paraguaya femenina U17 de básquetbol que iniciará su competencia este miércoles en el Parque Olímpico de Luque.
Delegación completa de la selección paraguaya femenina U17 de básquetbol que iniciará su competencia este miércoles en el Parque Olímpico de Luque.Gentileza

Las Panteritas, que se encuentran en el Grupo B, debutarán este miércoles desde las 20:00 contra la selección de Colombia en COP Arena.

Las albirrojas estuvieron animando un par de amistosos con los equipos participantes del evento regional de básquetbol para intensificar los entrenamientos y preparativos con miras al debut en el torneo que se jugará en el COP Arena.

El rival de las Panteritas del mañana será ante Chile y cierra la fase grupal el viernes enfrentando a Venezuela.

Todos los cotejos de las chicas serán a las 20:00 y las entradas están a la venta a través de Tuti.

Los seleccionados están divididos en dos series: Grupo A: Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay; Grupo B: Paraguay, Venezuela, Chile y Colombia.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales.

Los terceros y cuartos disputarán la reclasificación del 5º al 8º puesto. El quinto del Grupo A ocupará el noveno lugar final.

El equipo nacional lo conforman: Agatha Mineiro, Agustina Fernández, Bethsaida Ferreira, Fiorela González, Karin Cáceres, Larissa Cáceres, Luján Fernández, Luján Franco, Paula Montañez, Sofía Gómez, Sofía Vigna y Sol Duarte. Bajo la conducción técnica de Ariel Rearte y del entrenador Benjamín Cano. Los asistentes: Andrea Gómez y Daniel Talavera.

El plantel albirrojo llega con una mezcla de juventud y experiencia, y con la ilusión de dejar en alto el básquetbol femenino paraguayo en este certamen regional.

El cuerpo técnico destacó el compromiso y la evolución del grupo durante las últimas semanas de trabajo, subrayando la importancia de competir con intensidad y mantener la identidad de juego que caracteriza a las Panteritas.