Panteritas saltan a la cancha

Las Panteritas, que se encuentran en el Grupo B, debutarán este miércoles desde las 20:00 contra la selección de Colombia en COP Arena.

Las albirrojas estuvieron animando un par de amistosos con los equipos participantes del evento regional de básquetbol para intensificar los entrenamientos y preparativos con miras al debut en el torneo que se jugará en el COP Arena.

El rival de las Panteritas del mañana será ante Chile y cierra la fase grupal el viernes enfrentando a Venezuela.

Todos los cotejos de las chicas serán a las 20:00 y las entradas están a la venta a través de Tuti.

Los seleccionados están divididos en dos series: Grupo A: Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay; Grupo B: Paraguay, Venezuela, Chile y Colombia.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales.

Los terceros y cuartos disputarán la reclasificación del 5º al 8º puesto. El quinto del Grupo A ocupará el noveno lugar final.

El equipo nacional lo conforman: Agatha Mineiro, Agustina Fernández, Bethsaida Ferreira, Fiorela González, Karin Cáceres, Larissa Cáceres, Luján Fernández, Luján Franco, Paula Montañez, Sofía Gómez, Sofía Vigna y Sol Duarte. Bajo la conducción técnica de Ariel Rearte y del entrenador Benjamín Cano. Los asistentes: Andrea Gómez y Daniel Talavera.

El plantel albirrojo llega con una mezcla de juventud y experiencia, y con la ilusión de dejar en alto el básquetbol femenino paraguayo en este certamen regional.

El cuerpo técnico destacó el compromiso y la evolución del grupo durante las últimas semanas de trabajo, subrayando la importancia de competir con intensidad y mantener la identidad de juego que caracteriza a las Panteritas.