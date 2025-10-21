Paraguay apunta alto en Tong IL Moo Do

El equipo, liderado por campeones mundiales, buscará mantener el dominio regional y reafirmar el prestigio del país en las artes marciales.

La Federación Paraguaya de Tong IL Moo Do anunció la participación del equipo nacional en el Duelo de las 3 Américas, que se disputará del 13 al 16 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana.

Bajo la dirección de la Maestra Viviana Moreyra, el plantel lo integran el Maestro Germán Núñez (capitán), la profesora Débora Vera, la profesora Ailin Valiente y el instructor Juan Andrés Fuentes, todos de destacada trayectoria.

El evento reunirá a los mejores exponentes del continente y será una nueva oportunidad para reafirmar el prestigio de Paraguay, actual campeón regional y mundial en esta disciplina marcial que, si bien no es muy conocida aún, sigue creciendo a pasos agigantados por los representantes.