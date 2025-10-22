Dinamarca lidera la persecución masculina y apunta a renovar su título, Australia acecha

La primera jornada del campeonato comenzó con el equipo femenino de Italia quedándose con el primer lugar, en la misma modalidad, mientras que Gran Bretaña fue segunda y Alemania tercera.

En esta fecha se definirán tres de los 22 títulos en disputa en el Mundial, que serán la carrera scratch 10 km femenino y la velocidad por equipos en ambas ramas, a partir de las 18.30 hora local (21.30 GMT).

Los daneses Tobias Hansen, Niklas Larsen, Lasse Leth, Rasmus Pedersen registraron el mejor tiempo con 3 minutos, 43 segundos y 784 centésimas en los 4 kilómetros de la prueba y quedaron emparejados con Nueva Zelanda, que finalizaron cuartos a 5.435 segundos.

El segundo lugar lo ocupó Australia, que finalizó a 2.002 segundos del líder (3:45.786) con su equipo integrado por Oliver Bleddyn, Liam Walsh, Blake Agnoletto, Conor Leahy que tendrá un duelo por el avance a las medallas ante Gran Bretaña, que entró en el tercer puesto con un crono de 3:49.001.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los británicos compitieron con un equipo compuesto por Matthew Bostock, William Tidball, Josh Charlton y Charlie Tanfield, los dos últimos fueron parte del grupo que ganó la plata en el Mundial de 2024 en Ballerup donde su país también ganó bronce.

El equipo de Estados Unidos fue quinto en con un tiempo de 3:50.346 y se enfrentará a Suiza que ocuparon la octava posición al terminar a 8.264 segundos del primer lugar, tras superar una salida en falso.

Italia, por su parte, quedó en la sexta posición con 3:51.055 y luchará ante Alemania que entró de séptimo con 3:51.321.

España quedó en el decimosegundo puesto, de 16 equipos participantes, con Xavier Canellas Sánchez, Álvaro Navas Marchal, Benat Garaiar Pikabea, Enaut Urcaregui Sanz y no avanzó a la primera ronda tras finalizar con un tiempo de 3:56.472.

Colombia terminó decimotercero por los equipos sudamericanos con un tiempo de 3:58.659 y el anfitrión Chile quedó una casilla por debajo con 3:59.151.

En las clasificaciones del femenino, Italia terminó en el primer lugar con el mejor tiempo de los 13 equipos participantes al cronometrar 4 minutos, 9 segundos y 609 centésimas y avanzar a la primera ronda donde buscará entrar en el grupo por las medallas ante Australia, que quedó cuarta.

El equipo de Gran Bretaña fue segundo a 0.256 centésimas y quedó emparejada con Alemania, tercera a 1 minuto y 853 centésimas de las líderes, mientras que Bélgica fue quinta y pelearán con la octava clasificada, Polonia.

Japón, en tanto, avanzó en la sexta plaza y luchará ante Suiza que quedó séptima. El equipo de España no entró entre las ocho mejores al finalizar undécimo, mientras que las sudamericanas Chile, quedaron décimas y Colombia decimosegundas.