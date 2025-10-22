La panameña Young, en la Comisión de Coordinación de los Olímpicos de Invierno 2030

Ciudad de Panamá, 22 oct (EFE).- La presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, ha sido designada por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, como integrante de la Comisión de Coordinación de los XXVI Juegos Olímpicos de Invierno Alpes Franceses 2030, informó este miércoles el comité del país centroamericano.