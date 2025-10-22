La panameña Young, en la Comisión de Coordinación de los Olímpicos de Invierno 2030

La dirigente panameña, quien es miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), "formará parte del grupo encargado de supervisar la organización y el desarrollo del mayor evento deportivo de invierno del mundo, cuya sede se celebrará en los Alpes franceses", destaca el comunicado del COP.
Esta designación representa "un nuevo reconocimiento a la trayectoria y liderazgo de Young en el Movimiento Olímpico internacional", en donde ha sido parte importante en la promoción de "políticas de equidad, gobernanza y protección al deportista".
Además, agrega la nota, Young fue ratificada como miembro de la Comisión de Entorno al Atleta del COI, en la que participa desde 2015, y de la Comisión Legal del organismo, de la que forma parte desde 2024.
Young, quien fue jugadora de baloncesto y es la primera mujer en liderar el Comité Olímpico de Panamá, fue reelecta en el cargo en 2024.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En 2024 Young también fue elegida como integrante del Comité Olímpico Internacional (COI), y se convirtió en la primera mujer nacida en el país centroamericano elegida como miembro del COI.